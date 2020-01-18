البرلمان الليبي: تركيا تريد فرض جماعة الإخوان في الحكم

أشاد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بجهود روسيا تجاه الأزمة الليبية، قائلًا إن الطرف الروسي بذل جهدًا مشكورًا، ولكن دعم الأتراك وحضورهم كان مزعجًا؛ لأنهم يرفضون تدخلهم.





ولفت "صالح"، خلال لقاء خاص مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، إلى أنهم ذهبوا إلى موسكو احترامًا للرئيس الروسي بوتين وحكومته، متابعًا: "رفضنا التوقيع على البيان في موسكو، والطرف الآخر وقع مع نفسه".



