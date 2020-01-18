Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان الليبي: تركيا تريد فرض جماعة الإخوان في الحكم

السبت 18/يناير/2020 - 12:34 ص
Advertisements
عقيلة صالح
عقيلة صالح
أمنية فوزي
Advertisements
أشاد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بجهود روسيا تجاه الأزمة الليبية، قائلًا إن الطرف الروسي بذل جهدًا مشكورًا، ولكن دعم الأتراك وحضورهم كان مزعجًا؛ لأنهم يرفضون تدخلهم.

ولفت "صالح"، خلال لقاء خاص مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، إلى أنهم ذهبوا إلى موسكو احترامًا للرئيس الروسي بوتين وحكومته، متابعًا: "رفضنا التوقيع على البيان في موسكو، والطرف الآخر وقع مع نفسه".

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: "أعلنا وقف إطلاق النار احترامًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، لافتا إلى أن تدخلات تركيا في ليبيا تهدف إلى فرض جماعة الإخوان على الحكم في ليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا توك شو تركيا أخبار

أخبار تهمك

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 18 ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة التي طال انتظارها تقترب ومفاجآت زيدان قبل لقاء إشبيلية وتصريح يثير الجدل في مدريد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أزمة جديدة لـ"صالح جمعة" في الأهلي.. ورد فعل قوي من سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 3 ساعات

الخطوة تقترب بشدة.. نجم ليفربول في طريقه لريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. السبب الحقيقي لعقوبة وليد أزارو

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

منذ ساعتين

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان الليبي يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية غدا

عقيلة صالح: الشعب الليبي سيتوجه إلى صنايق الاقتراع بعد تحرير طرابلس

عقيلة صالح: تدخل تركيا في ليبيا لصالح الإخوان أصبح واضحا الآن

عقيلة صالح: نتعرض لمؤامرة دولية أطرافها قطر وتركيا والإخوان

رئيس البرلمان الليبي يتوجه إلى روسيا اليوم لبحث مبادرة وقف إطلاق النار

تفاصيل "شتيمة" وضغوط فرضت على حفتر في اجتماعه مع السراج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

10:03 م

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

07:23 م

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

10:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status