مع قرب افتتاحه.. نكشف عن أسعار تذاكر دخول قصر البارون

من خلال مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة "هيليوبوليس والمطرية"، عبر العصور المختلفة،

إضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.



وسيعرض القصر إحدى أقدم عربات الترام، والتى كانت وسيلة الانتقال الرئيسية داخل حي مصر الجديدة خلال القرن العشرين، والذي أصبح على مر العصور أحد المعالم الرئيسية للحي.



وتم إعداد وتجهيز المنطقة الأمامية من حديقة القصر لاستقبال العربية عن طريق عمل وتثبيت قواعد خرسانية وفلنكات وقضبان ومهمات خاصة بالسكة الحديد، وخضعت العربة لأعمال ترميم ورفع كفاءة لتستعيد رونقها وتعود لصورتها الأصلية التي كانت عليها في عصر البارون إمبان؛ لتدخل ضمن سيناريو العرض الخاص بالمعرض الذي سيقام داخل القصر عن تاريخ حي مصر الجديدة وهيليوبوليس عبر العصور.



وفيما يلي مجموعة من الصور التي بثها المكتب الإعلامي لوزارة السياحة والآثار برئاسة نيفين العارف المستشار الإعلامي للوزارة، والملتقطة بعدسة الفنان المصور أحمد رميح مصور الوزارة، وهي تسجل المراحل النهائية لقصر البارون قبيل افتتاحه.

كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار إلى بوابة الفجر الإلكترونية عن أسعار دخول قصر البارون والمنتظر افتتاحه خلال الفترة القادمة، وستكون أسعار دخول القصر 10 جنيهات للطالب المصري، و20 جنيه للمصري.والقصر مسجل كأثر إسلامي، وتم بنائه على طرز العمارة الهندية، ومؤسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، وتعتزم وزارة السياحة والآثار إعادة إستغلال القصر؛ حيث سيتحول إلى معرض يروي تاريخ حي هيليوبوليس عبر العصور المختلفة