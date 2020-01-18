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أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18-1-2020

السبت 18/يناير/2020 - 12:17 ص
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب  في أسواق الصاغه بمصر، بعد زيادة سجلتها خلال تعاملات الأمس الجمعه، حيث أوقفتها تراجع سعر الدولار مقابل جنيه عن تسجيل مزيد من الأرتفاعات.

 

و جائت أسعار العيارات المختلفة من الذهب في تعاملات اليوم السبت 18-1- 2020 كالأتي:

 

سعر "عيار 18"  بلغ   586 جنيه للجرام

 

 

سعر "عيار 21" سجل 686 جنيه للجرام

 

 

 سعر "عيار 24 "سجل 783 جنيه للجرام

 

وبلغ سعر الجنيه الذهب 5488 جنيه.

 

وكانت أسعار جرام الذهب سجلت ارتفاعات بقيمة 2 جنيه للجرام الواحد خلال تعاملات أمس اليوم الجمعه 17-1-2020.


وقال متعاملون في اأسواق الذهب لـ"الفجر"، إن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه  خلال الأيام الماضي حد من تأثير ارتفاع سعر الأوقية العالمية على اسعار الذهب  المحلية لترتفع فقط خلال تعاملات الأمس الجمعة بقيمة 2 جنيها.

 

 

 


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