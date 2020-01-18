إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)









هنأت الفنانة إيمان العاصي، ابنتها "ريتاج"، بمناسبة عيد ميلادها التاسع، عبر حسابها على "إنستجرام".ونشرت إيمان العاصي، مجموعة من الصور مع ابنتها ريتاج، مع كلمات تهنئة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وكتبت في تهنئتها قائلة: "النهارده بعد الساعه ١٢ باليل بنتي هتكمل ٩ سنين احلي ٩ سنين في عمري مش فاكرو حياتي قبلها كانت عامله ازاي".وتابعت إيمان العاصي: "هي الحاجة الوحيدة الحقيقة في حياتي أختي وبنتي وصاحبتي وأمي أحن إنسانة عليا كل سنة وانتي طيبة يا عمري بحبك يا أحلى حاجة في حياتي".ونالت الصور إعجاب جمهورها المتابع لها، وانهالت عليها التعليقات مهنئين إبنتها بعيد ميلادها، متمنين لها كل صحة وسعادة.وقدم عدد من الفنانين التهنئة لنجلة إيمان العاصي، ومنهم محمد عز: "كل سنة وهى طيبة وعقبال ما تشوفيها أحلى عروسة، هبة عبد الحكيم: "Happy birthday، ربنا يخليكم لبعض".ومن الجدير بالذكر أن يٌعرض حاليٌا للفنانة إيمان العاصي، مسلسل بخط الإيد بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، يسرا اللوزي وعدد من النجوم.