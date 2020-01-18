توفيق عكاشة: الوطن العربي على صفيح ساخن



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن زيارة وزير خارجية قطر إلى إيران كانت بتكليف، مضيفا: "وزير قطر كان فرحان أوي أن حد كلفه بحاجة، كانت الدنيا مش سيعاه"، مضيفا أن الوطن العربي على صفيح ساخن، ووصل لدرجة الإحمرار.



وعن الوضع الليبي، أوضح الإعلامي توفيق عكاشة، أنه تم نقل نحو 3 آلاف داعشي من سوريا إلى ليبيا خلال 3 سنوات، وكانت عملية النقل تتم من خلال المخابرات التركية والقطرية.



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن إن قطر لها دور في الجسد العربي، ودورها هو إحداث فرقة بين العرب حتى يكون هناك ثغرات ينفذ منها أعداء العرب، معقبا: "قطر قايمة بدورها عشرة على عشرة".