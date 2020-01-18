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إقالة وزيرة الصحة.. ننشر قرارات "الأطباء" في حادث طبيبات المنيا

السبت 18/يناير/2020 - 12:49 ص
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نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
منى صموئيل
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انتهى قبل قليل، اجتماع مجلس نقابة الأطباء، الذي عقد لبحث سبل مواجهة كارثة حادث طبيبات المنيا الذي راح ضحيته 5 أشخاص، وإصابة 16 آخرين.

وأصدر المجلس عدة قرارات، جاءت كالتالي:
1_ الدعوة لعقد جمعية عمومية في 13 مارس المقبل لبحث أزمات الأطباء في مصر في ضوء ما جرى لطبيبات المنيا.

2_ مخاطبة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء للتدخل لإيقاف كل أشكال التعسف والمخاطر التي يواجهها الأطباء حاليًا.

3_ إقامة تأبين لشهيدات الطب الثلاثة: نورا كمال، رانيا محرم، وسماح نبيل، يوم الثلاثاء المقبل الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر دار الحكمة.

كما قرر مجلس نقابة الأطباء التحرك السريع وتفعيل القرارات التي اتخذها فور وقوع الحادث، وصدرت في بيانه الرسمي وهى كالتالي:
1_ إحالة كل المتسببين في الحادث إلى لجنة التحقيق بالنقابة.

2_ رفع قضية مدنية ضد وزارة الصحة.

3_ التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في الواقعة ضد كل من تسبب فى إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الأطباء، ما عرض حياتهم للخطر.

4_ تقديم جميع سبل الدعم القانوني والنقابي لأهالي الشهداء وللمصابين.

5_ إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات، أما في حال حتمية الانتقال لأي محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل انتقال آمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأي مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.

6_ اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات والإصابات "إصابة عمل"، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج.
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