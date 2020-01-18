محمود علاء: الدوري مازال في الملعب

حرص محمود علاء مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التعليق على فرص الفريق فى بطولة دوري أبطال إفريقيا الحالية.



وقال "علاء" عبر قناة "تايم سبورت" : الزمالك قادر على التتويج ببطولة إفريقيا، ولكن حاليا نسعى للصعود من دور المجموعات والفوز على مازيمبي في اللقاء المقبل.



وعن بطولة الدورى والمنافسة فيها أكد اللاعب أن بطولة الدوري حتى الآن في الملعب، والزمالك ينافس بقوة، ونخوض كل لقاء لحصد الثلاث نقاط.



وأضاف : اتعجب من بعض الأقاويل، أن بطولة الدوري حسمت لنادي معين، وذلك غير صحيح، بطولة الدوري طويلة، والزمالك قادر على العودة بالفوز في جميع المباريات المقبلة.



ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، يوم الأثنين المقبل، ببطولة الدوري، ثم مواجهه مازيمبى يوم الجمعة المقبلة فى دورى أبطال أفريقيا.