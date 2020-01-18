أسعار الدولار اليوم السبت 18-1-2020.. الجنيه يحافظ على مكاسبه أمام العملة الخضراء

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت 18-1-2020، لتحافظ العملة المحلية على المكاسب التى حققتها أمام العملة الخضراء على مدار الأسبوعين الماضيين مع ارتفاع المستثمرون الأجانب ثقتهم في الاقتصاد، وهو ما دفعهم للاستثمار في أدوات الدين المحلية.

وجائت أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه اليوم السبت 18-1-202 ، نحو 16.07 جنيه لسعر الشراء و16.16 جنيه لسعر البيع في بنك البركة، وبلغ في بنك قناة السويس نحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلى وبنك مصر وبنك عودة نحو 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.

وشهدت اسعار الدولار تراجهات حادة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بلغت قيمتها 12 قرشًا وسط ارتفاع حجم التدفقات من النقدي الأجنبي على الاقتصاد التى بلغت 1.7 مليار دولار بحسب البنك المركزي.









وتوقعت وكالة" بلومبرج"، استمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه بنسبة 4.5% ليصل إلى 15.35 جنيه.