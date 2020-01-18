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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

السبت 18/يناير/2020 - 12:00 م
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أمطار
أمطار
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حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 18 يناير 2020 في جمهورية مصر العربية، وأوضح خبراء الأرصاد، أن طقس اليوم مائل للبرودة علىشمال البلاد حتى شمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب الصعيد في النهار وشديد البرودة في الليل.

الأرصاد: أمطار على القاهرة وشمال الصعيد

وقال خبراء الأرصاد، إن الأمطار تتساقط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان عن درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، والتي شهدت انخفاض طفيف على الأمكان الساحلية، وفيما يلي نقدم لكم درجات الحرارة اليوم في مصر.

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة1116
شبين الكوم1015
طنطا1015
دمنهور1116
الإسكندرية1117
بلطيم1216
مطروح1115
السلوم914
سيوة815
بورسعيد1217
دمياط1217
الزقازيق1017
الإسماعيلية1017
السويس1118
العريش1018
رفح1117
رأس سدر1219
نخل518
نويبع1419
طابا1217
كاترين415
الطور1218
شرم الشيخ1522
الغردقة1521
مرسى علم1520
الفيوم1017
بني سويف1017
المنيا917
أسيوط917
سوهاج1018
قنا1019
الأقصر1120
أسوان1120
أبو سمبل1019
الوادي الجديد1019
شلاتين1624
أبو رماد1523
حلايب1822
رأس حدربة1721

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في جمهورية مصر العربية، وأيضًا درجات الحرارة في بعض المحافظات والعواصم العربية والأجنية.
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