حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 18 يناير 2020 في جمهورية مصر العربية، وأوضح خبراء الأرصاد، أن طقس اليوم مائل للبرودة علىشمال البلاد حتى شمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب الصعيد في النهار وشديد البرودة في الليل.





الأرصاد: أمطار على القاهرة وشمال الصعيد





وقال خبراء الأرصاد، إن الأمطار تتساقط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.





درجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر





ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان عن درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، والتي شهدت انخفاض طفيف على الأمكان الساحلية، وفيما يلي نقدم لكم درجات الحرارة اليوم في مصر.





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 11 16 شبين الكوم 10 15 طنطا 10 15 دمنهور 11 16 الإسكندرية 11 17 بلطيم 12 16 مطروح 11 15 السلوم 9 14 سيوة 8 15 بورسعيد 12 17 دمياط 12 17 الزقازيق 10 17 الإسماعيلية 10 17 السويس 11 18 العريش 10 18 رفح 11 17 رأس سدر 12 19 نخل 5 18 نويبع 14 19 طابا 12 17 كاترين 4 15 الطور 12 18 شرم الشيخ 15 22 الغردقة 15 21 مرسى علم 15 20 الفيوم 10 17 بني سويف 10 17 المنيا 9 17 أسيوط 9 17 سوهاج 10 18 قنا 10 19 الأقصر 11 20 أسوان 11 20 أبو سمبل 10 19 الوادي الجديد 10 19 شلاتين 16 24 أبو رماد 15 23 حلايب 18 22 رأس حدربة 17 21