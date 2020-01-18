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شيرين رضا تنعى كلبها: "ابني وأفضل صديق ليا من 12 سنة" (صورة)

السبت 18/يناير/2020 - 12:43 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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نعت الفنانة شيريها رضا، كلبها الذي توفى مؤخرًا بكلمات مؤثرة تودعه بها عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت، صورة تجمعها بالكلب الخاص بها على طريقة السيلفي مع كلمات مؤثرة.

وكتبت شيرين رضا، في كلماتها قائلة: "سوف أراك في الجهة الأخرى بين النجوم، ابني وأفضل صديق لي منذ 12 عاما".

ونالت الصور إعجاب الجمهور المتابع لها، مع عدد كبير من التعليقات مُقدمين لها المواساة والتعازي في وفاة كلبها الخاص الذي تعتبره أفضل صديق لها.

كما قدم عدد من نجوم الفن التعازي للفنانة شيرين رضا، عبر الصورة التي قامت بنشرها عبر حسابها، من بينهم النجوم رانيا يوسف، علياء يوسف، هنا شيحة، نيللي كريم، مريم الخشت، يدعمونها ويقدمون التعازي.

 الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين رضا، من أكبر الداعمين لحقوق الحيوان في مصر ووجهت نداء إلى المسئولين للنظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان.



شيرين رضا تنعى كلبها: "ابني وأفضل صديق ليا من 12 سنة" (صورة)
شيرين رضا تنعى كلبها: "ابني وأفضل صديق ليا من 12 سنة" (صورة)
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