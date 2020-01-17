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رئيس جواتيمالا الجديد يتمسك بإبقاء سفارة بلاده لدى إسرائيل بالقدس

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:31 م
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رئيس جواتيمالا الجديد أليخاندرو جياماتي
رئيس جواتيمالا الجديد أليخاندرو جياماتي
وكالات
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أكد رئيس جواتيمالا الجديد أليخاندرو جياماتي، تمسكه بإبقاء سفارة بلاده لدى إسرائيل في مدينة القدس "مهما حصل".

وأكد جياماتي أثناء لقاء مع أتباع الجالية اليهودية في غواتيمالا أمس الخميس، بعد ثلاثة أيام من توليه مقاليد الحكم، أنه لن يتراجع عن موقف سلفه جيمي موراليس الذي افتتح سفارة البلاد الجديدة في القدس في 16 مايو 2018، مشيرا إلى أنه اتخذ هذا القرار خلال زيارة قام بها إلى إسرائيل بصفة رئيس منتخب.


وقال الرئيس الجديد أثناء اللقاء الذي عقد في كنيس يهودي بغواتيمالا العاصمة: "أردنا الذهاب للاعتراف بالقدس كمدينة أبدية لإسرائيل وتأكيد التزام الحكومة السابقة بإبقاء سفارتنا في القدس مهما حصل.. أعداء إسرائيل هم أعداؤنا وأصدقاء إسرائيل هم أصدقاؤنا".


ولا تزال جواتيمالا الدولة الوحيدة إلى جانب الولايات المتحدة التي تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في خطوة مخالفة لمبدأ حل الدولتين.

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