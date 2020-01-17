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العربية للتصنيع عن الموتوسيكل الكهربائي: "هنخليه ذكي"

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:34 م
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اللواء أحمد منظور
اللواء أحمد منظور
هدى عبدالرازق
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قال اللواء أحمد منظور، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة بصدد إضافة بعض التطبيقات إلى الموتوسيكل الكهربائي الذي تم تصنيعه محليا حتى يكون ذكيا، مثلما قاموا بتصنيع أتوبيس نقل ذكي.

وأشار "منظور"، خلال لقاء خاص ببرنامج "ستديو الشارع" عبر قناة مصر الأولى، مساء الجمعة، إلى أنهم يهدفون إلى إصدار ترخيص للموتوسيكل الكهربائي، أو يكون للمركبة ترخيص بالسير، معقبا: "عايزين كل موتوسيكل يكون له رقم شاسيه".

وأوضح رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن عمر بطارية الموتوسيكل الكهربائي 5 سنوات، وهناك قطع غيار للموتوسيكل، فضلا عن وجود مراكز صيانة.
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موتوسيكل كهربائي توك شو اللواء أحمد منظور العربية للتصنيع

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