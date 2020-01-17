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عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:32 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر على إعارة الثنائي صالح جمعة وحسين السيد لاعبي الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر جلسة خاصة مع كلا اللاعبين وأخبرهما بموافقة الجهاز الفني على إعارتهما في يناير الجاري.

 

ووافق الجهاز الفني للأهلي على إعارة كلا اللاعبين والترحيب بأي عروض يتلقاها النادي سواء في مصر أو من الخارج.

 

وخرج الثنائي من حسابات الجهاز الفني للأهلي هذا الموسم ولم يشاركا في أي مباراة سواء محلية أو إفريقية.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء بعد غد الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة جمعهم بالفوز في 11 مباراة متتالية.

 

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صالح جمعة رينيه فايلر رياضة حسين السيد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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