رئيس البرلمان الليبي: مصر تدعمنا منذ بداية أزمتنا حتى الآن

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن التدخل التركي في ليبيا واضح للجميع، لافتًا إلى أنهم أسقطوا 30 طائرة مسيرة، وقاموا بالقبض على بعض المرتزقة، وقتل البعض الآخر.



وأضاف "صالح"، خلال لقاء خاص مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن المجلس الرئاسي هو من جر هذه "المصيبة" إلى ليبيا.



ووجه رئيس مجلس النواب الليبي، التحية للشعب التونسي الشجاع لوقوفه بجانب ليبيا في أزمتها، لافتًا إلى أن العالم يعلم ما يجري في ليبيا.



وأشار إلى أن هناك دعم كبير وعلني وواضح من مصر للأزمة الليبية منذ البداية وحتى الآن، وكذلك الإمارات والسعودية والأردن.

