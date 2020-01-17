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رئيس البرلمان الليبي: مصر تدعمنا منذ بداية أزمتنا حتى الآن

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:26 م
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رئيس البرلمان الليبي
رئيس البرلمان الليبي
أمنية فوزي
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قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن التدخل التركي في ليبيا واضح للجميع، لافتًا إلى أنهم أسقطوا 30 طائرة مسيرة، وقاموا بالقبض على بعض المرتزقة، وقتل البعض الآخر.

وأضاف "صالح"، خلال لقاء خاص مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن المجلس الرئاسي هو من جر هذه "المصيبة" إلى ليبيا.

ووجه رئيس مجلس النواب الليبي، التحية للشعب التونسي الشجاع لوقوفه بجانب ليبيا في أزمتها، لافتًا إلى أن العالم يعلم ما يجري في ليبيا.

وأشار إلى أن هناك دعم كبير وعلني وواضح من مصر للأزمة الليبية منذ البداية وحتى الآن، وكذلك الإمارات والسعودية والأردن.
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ليبيا رئيس البرلمان الليبي توك شو التدخل التركى فى ليبيا

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