مسئول بمصنع قادر: منتجاتنا مطابقة للمواصفات العالمية (فيديو)



وأضاف "مصطفى"، خلال حواره ببرنامج "ستوديو الشارع"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الجمعة أن جميع مراحل الإنتاج تخضع للرقابة، لافتا إلى أن المنتجات بضمان الهيئة العربية للتصنيع التي لها اسم كبير في السوق.



وتابع مدير قطاع الجودة بمصنع قادر: "نهدف إرضاء عملائنا في جميع منتجاتنا بالإضافة إلى جودة المنتج"، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج سكوتر ودراجة هجين ودراجة جبلي وسيارات مجهزة وغيرها.



قال المهندس إسماعيل مصطفى، مدير قطاع الجودة بمصنع قادر، إن منتجات المصنع مطابقة للمواصفات العالمية، مشيرا إلى أن قطاع الجودة يتكون من 3 إدارت وهي: إدارة التفتيش، وإدارة لتحليل الخامات للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وإدارة خاصة بإجراء التجارب.