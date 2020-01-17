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بدعوى إقامة الحد.. تفاصيل واقعة محاولة ذبح صاحب ورشة بالمرج

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:13 م
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أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة السلام، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد تعديه على صاحب ورشة لرفضه إجراء مكالمة من هاتفه بمنطقة المرج.

ورصدت المتابعة الأمنية، تداول خبر بعددٍ من المواقع على شبكة الإنترنت تضمن الإدعاء بتعدى أحد الأشخاص على آخر أمام ورشة مملوكة للأخير بمنطقة المرج بالقاهرة محاولًا ذبحه بدعوى إقامة "الحد" عليه.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين صاحب ورشة دوكو، مصاب بجرح سطحى بالجانب الأيسر من الرقبة وآخر عاطل، سبق إتهامه فى قضيتى مخدرات، تبديد؛ وذلك على خلفية حدوث مشادة كلامية بين الطرفين على إثر تعاطى العاطل مواد مخدرة وطلبه من صاحب الورشة إجراء مكالمة من الهاتف المحمول الخاص به، وحال رفضه تطورت لمشاجرة قام خلالها العاطل بإلقاء قطعة حديدية على صاحب الورشة أدت لحدوث إصابته.

وبمواجهه المتهم اعترف بارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.
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الكلمات المفتاحية

نيابة السلام شبكة الإنترنت المرج التحقيقات

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