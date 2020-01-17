هاجر الشرنوبي لـ"الفجر الفني": حنان مطاوع فنانة متميزة.. و بنت القبائل مفاجأة

تستعد الفنانة هاجر الشرنوبي، لعرض مسلسل "بنت القبائل" والمقرر عرضه غدًا على قناة "الحياة" عرض حصري.



وأعربت "الشرنوبي"، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، عن سعادتها بالعمل مع النجمة حنان مطاوع وأنها تشاركها أولى بطلاتها المطلقة وأكدت أنها تعتبرها اختها وتوجهت بشكر خاص لها وخاصة أنه العمل الثاني يجمعهم بعد لمس أكتاف.



وتنتظر عرض مسلسل "اطمني" بطولة أحمد حاتم وانوشكا ويسرا اللوزي وعدد كبير من الفنانين.



وسعيدة بردود الافعال علي ظهورها ضيف شرف في مسلسل "بخط الايد" والذي حقق نجاحا كبيرا حتي من بداية عرضه علي دي ام سي.



وعاشت حالة من النشاط الفني بعد نجاحها في مسلسلي بلا دليل وحواديت الشانزليزيه الذي تم عرضهم خارج الموسم الرمضاني وانتهي العرض منذ فترة قصيرة.