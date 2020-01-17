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ضبط طالبين لتنمرهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمطرية

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:00 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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قال مصدر أمني إنه تم ضبط شخصين على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، يتضمن التعرض لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ومضايقته.

وأوضح أنه بالفحص تبين حضور أحد المواطنين بالمعاش، ومقيم بدائرة القسم، وبصحبته نجله من ذوى الإحتياجات الخاصة- ومقيم بذات العنوان لقسم شرطة المطرية بالقاهرة وقرر بتضرره من شخصين طالبان بالمرحلة الثانوية، ويقيمان بدائرة القسم لقيامهما بالتنمر على نجله وإجباره على القيام ببعض الحركات والإستهزاء به، حال عودته لمسكنه، وقيام أحدهما بتصويره بواسطة هاتف محمول، ونشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بذات المضمون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح واللهو مع نجل المُبلغ، وجارى ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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الكلمات المفتاحية

مقطع فيديو فيس بوك شاب ذوي الاحتياجات الخاصة

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