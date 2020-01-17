Advertisements
Advertisements
Advertisements

ربة منزل تلقي بنفسها من أعلى كوبرى الساحل

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:51 م
Advertisements
ربة منزل تلقي بنفسها
ربة منزل تلقي بنفسها
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
ألقت ربة منزل بنفسها في مياه النيل، بسبب خلافات عائلية، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، بقيام إبنة أخيه 18 عاما، ربة منزل، بإلقاء نفسها بمياه النيل من أعلى كوبرى الساحل.

وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لمكان البلاغ، حيث تمكنت من إنتشال المذكورة على قيد الحياة بحالة إعياء بسيطة أسفل كوبرى روض الفرج، وتم إسعافها بواسطة سيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وبسؤالها قررت أنها قامت بإلقاء نفسها بمياه نهر النيل إثر خلافات عائلية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوبرى الساحل ربة منزل خلافات عائلية الإنقاذ النهرى

أخبار تهمك

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

منذ 33 دقيقة

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة التي طال انتظارها تقترب ومفاجآت زيدان قبل لقاء إشبيلية وتصريح يثير الجدل في مدريد

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع لاعب الدوري الإيطالي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يوقع عقوبة قاسية على "أزارو"

منذ حوالي 3 ساعات

الخطوة تقترب بشدة.. نجم ليفربول في طريقه لريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

منذ أقل من ساعتين

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 5 ساعات

الفجر الرياضي يكشف السر وراء تجميد صالح جمعة في الأهلي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

إنقاذ شاب حاول الانتحار أعلى كوبري ستانلي بالإسكندرية

انتشال 3 جثث غرقت أثناء الاستحمام في البحيرة

انتشال جثث طفل وعاملين من ترعتين بالبحيرة

انتشال جثة شاب غرق فى نيل شربين بالدقهلية

بسبب خلافات مع خطيبته.. نقاش يحاول الانتحار أعلى كوبري ستانلي بالإسكندرية

كارثة.. إصابة طفلتان بتسمم لتناولهما "زبادي بالفواكه" في الغربية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:03 م

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

08:45 م

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

11:32 م

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة التي طال انتظارها تقترب ومفاجآت زيدان قبل لقاء إشبيلية وتصريح يثير الجدل في مدريد

11:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status