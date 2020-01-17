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إقالة وزير الثقافة البرازيلي لاقتباسه كلمة للنازي الألماني "جوبلز"

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:42 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أفادت مصادر إعلامية، بأنه تم إقالة وزير الثقافة في البرازيل روبرتو ألفيم، من منصبه بعد ظهوره في مقطع وهو يلقي كلمة اقتبس فيما يبدو فيها كلمات لوزير الدعاية النازي جوزيف غوبلز، ما تسبب في غضب شعبي في البلاد.



وفي المقطع المصور، قال روبرتو ألفيم: "الفن البرازيلي سيكون بطولياً في العقود القادمة، وسيكون وطنياً ... أو لن يكون".



وشبهت وسائل إعلام برازيلية مثل صحيفة "فولها دي إس باولو" الجملة بكلمة لغوبلز، في سيرة ذاتية أعدها المؤرخ الألماني بيتر لونغريتش، نقلت عن الوزير النازي لمخرجي المسرح في 1933: "الفن الألماني للعقد القادم سيكون بطولياً، وسيتمتع برومانسية كبيرة ... أو لن يكون".



وكان العمل المصور ونبرة الكلمة والموسيقى في الخلفية التي كانت معزوفة "لونغرين" للموسيقار الألماني ريتشارد فاغنر كلها تعيد إلى الذاكرة الدعاية النازية.



وفي وقت لاحق، حاول ألفيم تأكيد أن التشابه كان صدفةً، وأنه لم يكن يعرف من أين جاءت الجملة.
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