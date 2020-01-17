"قرقاش": ندعم جهود قمة برلين لإحلال السلام في ليبيا

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن الإمارات تدعم الجهود الألمانية في عقد قمة برلين وأهداف المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وكتب "قرقاش"، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "نتطلع إلى مؤتمر برلين ناجح في إطار جهودنا المشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد وجهت الدعوة لعدد من الدول لحضور مؤتمر ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، موضحة أن "اللقاء سيكون على مستوى زعماء الدول، وذلك بعد تشاور مع أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة".

وأفادت الحكومة الألمانية بأن مؤتمر برلين ستشارك به الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات ومصر والكونغو وإيطاليا والجزائر وتركيا.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت، الإثنين الماضي، أن المؤتمر الدولي حول الأزمة في ليبيا "سيعقد في برلين في كل الأحوال الشهر الجاري"، مشيرة إلى التاريخ المذكور كموعد لانعقاده دون تأكيد.