Advertisements
Advertisements
Advertisements

"قرقاش": ندعم جهود قمة برلين لإحلال السلام في ليبيا

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:30 م
Advertisements
أنور قرقاش
أنور قرقاش
وكالات
Advertisements

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن الإمارات تدعم الجهود الألمانية في عقد قمة برلين وأهداف المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وكتب "قرقاش"، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "نتطلع إلى مؤتمر برلين ناجح في إطار جهودنا المشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد وجهت الدعوة لعدد من الدول لحضور مؤتمر ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، موضحة أن "اللقاء سيكون على مستوى زعماء الدول، وذلك بعد تشاور مع أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة".

وأفادت الحكومة الألمانية بأن مؤتمر برلين ستشارك به الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات ومصر والكونغو وإيطاليا والجزائر وتركيا.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت، الإثنين الماضي، أن المؤتمر الدولي حول الأزمة في ليبيا "سيعقد في برلين في كل الأحوال الشهر الجاري"، مشيرة إلى التاريخ المذكور كموعد لانعقاده دون تأكيد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا قمة برلين جهود تويتر السلام الات أنور قرقاش آليا آفا

أخبار تهمك

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة التي طال انتظارها تقترب ومفاجآت زيدان قبل لقاء إشبيلية وتصريح يثير الجدل في مدريد

منذ أقل من ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

منذ أقل من ساعتين

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 16 ساعة

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ ساعتين

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الخطوة تقترب بشدة.. نجم ليفربول في طريقه لريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الفجر الرياضي يكشف السر وراء تجميد صالح جمعة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

منذ 35 دقيقة

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 3 ساعات

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يوقع عقوبة قاسية على "أزارو"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع لاعب الدوري الإيطالي

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

الحكومة اليمنية ترحب بالجهود المبذولة لإحلال السلام

وزير الخارجية الألماني يطالب بإنهاء "التدخل الأجنبي" في ليبيا

الرئيس الجزائري وميركل يطالبان بوقف التدخلات العسكرية في ليبيا

19 يناير.. موعد قمة برلين حول ليبيا

الجزائر: الرئيس سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا

الخارجية الألمانية: توجيه الدعوة لحفتر والسراج لحضور مؤتمر برلين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:03 م

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

08:45 م

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

11:32 م

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة التي طال انتظارها تقترب ومفاجآت زيدان قبل لقاء إشبيلية وتصريح يثير الجدل في مدريد

11:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status