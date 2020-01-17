قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، إنه تقرر توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر بعد غيابه عن المران الجماعي لمدة 4 أيام.

أزمة جديدة لـ"صالح جمعة" في الأهلي.. ورد فعل قوي من سيد عبد الحفيظ





وتغيب صالح عن المران الجماعي اليوم الجمعة والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"بأن اللاعب سيوقع عليه غرامة مالية، وفقًا للائحة التي تم وضعها".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٣٣ نقطة جمعهم بالفوز في ١١ مباراة".



