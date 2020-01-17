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"جوجل" تصدر قراراً جديداً يتعلق بالحواسب الشخصية ومتصفح كروم

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:31 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أصدرت شركة جوجل قرارا جديدا يخص متصفح كروم، في إطار تحديثاتها وتطويرها المستمر، قررت جوجل إيقاف تطبيقات "كروم" بدءاً من شهر يونيو المقبل، بحسب ما نقل موقع "سبوتنيك".

ويتضمن القرار وقف تطبيقات "كروم" عن العمل في كافة أنظمة التشغيل للحواسب والبداية ستكون مع "ويندوز، لينكس، ماك"، في يونيو القادم.

كما سيقف نظام التشغيل كروم في 2022، وستتوقف الشركة عن قبول إدراج أية تطبيقات كروم جديدة في متجرها، بدءا من مارس المقبل، على أن تسمح للمطورين بتحديث التطبيقات الحالية حتى حد أقصى يونيو 2022.

وتعد "تطبيقات كروم"، عبارة عن تطبيقات ويب يتم تنصيبها على متصفح كروم من خلال متجرها وتعمل كأنها تطبيق تشغله على حاسبك، ومن أشهر تطبيقات كروم المعروفة تطبيق "بوكيت" لحفظ المقالات لقرائتها لاحقاً.

ويذكر أن "جوجل"، قد بدأت بدعم تطبيقات كروم في عام 2016.

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الكلمات المفتاحية

جوجل تطبيقات كروم

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