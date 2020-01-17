الفجر الرياضي يكشف السر وراء تجميد صالح جمعة في الأهلي

علم "الفجر الرياضي" أن سبب تجميد صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرجع إلى جلسة عقدها مع عضو بارز بمجلس إدارة نادي الزمالك في الشهور الماضية.





وخرج صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر من حسابات السويسري رينيه فايلر للمشاركة في المباريات الرسمي مع القلعة الحمراء منذ توليه المهمة عقب رحيل مارتن لاسارتي.





وطلب صالح جمعة من النادي الأهلي الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير عن طريق البيع وليس الإعارة لعدم رغبته في الاستمرار في القلعة الحمراء.





وعلم " الفجر الرياضي " أن مسؤولو الأهلي نما إلى علمهم جلسة صالح جمعة مع عضو بارز بمجلس إدارة نادي الزمالك في حي العجوزة من أجل الاتفاق على تفاصيل انتقاله إلى القلعة البيضاء والرحيل عن الأحمر في الفترة القادمة خاصة بعد خروجه من حسابات فايلر وكثرة أزماته داخل النادي.





ويسعى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلى إقناع صالح جمعة بالرحيل عن الأهلي وارتداء الفانلة الحمراء في محاولة منه لرد صفقة تعاقد الأحمر مع محمود عبد المنعم كهربا الوافد من أفيس البرتغالي في الميركاتو الشتوي.



