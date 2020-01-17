مسئول بمصنع جبل الجلالة للرخام: ننتج 70 ألف متر شهريا (فيديو)

قال المهندس محمد صلاح، مدير إنتاج بمصنع الجلالة للرخام، إن منطقة جبل الجلالة يوجد بها 7 مصانع للرخام، مشيرًا إلى أن المصانع تنتج 70 ألف متر رخام شهريًا.



وأضاف "صلاح"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضاية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن ماكينات المصانع مستوردة من إيطاليا، ولذلك جودة منتج الرخام مرتفعة للغاية.



وتابع: "جودة الرخام المقصود بها المقاس ولمعة الرخام العالية والتشطيب الممتاز، ويتم شحنها بطريقة مؤمنة للغاية لموقع العمل"، لافتًا إلى أنه لا يوجد مثيل له في مصر.



وأكمل مدير إنتاج بمصنع الجلالة للرخام: "المصنع يعمل 24 ساعة، ويعمل بالمصنع 500 عامل متوسط أعمارهم من 20 إلى 45 عامًا".

