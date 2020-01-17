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هبوط المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.4% خلال تعاملات هذا الأسبوع

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:57 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أنهى مؤشر السوق السعودي تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.4 % ما يعادل 114 نقطة مغلقا عند 8460 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 8346 نقطة.

 

وبدأت هذا الأسبوع الشركات السعودية بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الرابع 2019.

 

وسجلت قيمة التداولات الإجمالية هذا الأسبوع ارتفاعًا طفيفًا، إذ بلغت نحو 20.67 مليار ريال ما يعادل 4.13 مليار ريال يوميا، مقارنة بنحو 20.63 مليار ريال ما يعادل 4.13 مليار ريال يوميا في الأسبوع الماضي.

 

وسجلت جميع قطاعات السوق ارتفاعًا هذا الأسبوع باستثناء قطاعي "الطاقة" و"التطبيقات وخدمات التقنية" المنخفضين بنحو 1%.

 


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