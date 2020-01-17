Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
حسم كيكي سيتين موقفه من التعاقد مع بديل لويس سواريز مهاجم الفريق بعد نهاية موسمه الحالي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.


ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن كيكي سيتين لا يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية مفضلا الاعتماد على الأسماء الحالية المتواجدة في الفريق.


واشارت الصحيفة إلى أن كيكي سيتين قرر الاعتماد على الأسماء الموجودة داخل الفريق لتعويض غياب لويس سواريز عن الفريق في المباريات القادمة.


واكدت الصحيفة على أن كيكي سيتين سيعتمد على واحد من البرباعي جريزمان وميسي وفاتي وأبيل رويز في مركز المهاجم الصريح لتعويض غياب سواريز المصاب.
Advertisements

أخبار تهمك

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد التعاقد معه رسميا.. هدية الأهلي الأولى للصفقة الجديدة

منذ أقل من ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الخطوة تقترب بشدة.. نجم ليفربول في طريقه لريال مدريد أو برشلونة

منذ ساعة و نصف

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ أقل من ساعتين

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 3 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوقع عقوبة قاسية على "أزارو"

منذ ساعة و 27 دقيقة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ يوم

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 15 ساعة

همس في أذنه.. رسالة نجم الأهلي لوليد أزارو بعد الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ نصف ساعة

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:03 م

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

08:45 م

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

الخطوة تقترب بشدة.. نجم ليفربول في طريقه لريال مدريد أو برشلونة

09:03 م

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

07:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status