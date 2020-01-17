كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

حسم كيكي سيتين موقفه من التعاقد مع بديل لويس سواريز مهاجم الفريق بعد نهاية موسمه الحالي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.









ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن كيكي سيتين لا يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية مفضلا الاعتماد على الأسماء الحالية المتواجدة في الفريق.









واشارت الصحيفة إلى أن كيكي سيتين قرر الاعتماد على الأسماء الموجودة داخل الفريق لتعويض غياب لويس سواريز عن الفريق في المباريات القادمة.



