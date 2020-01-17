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قتل القتيل ومشي في جنازته.. بائع ينهي حياة زوجته بـ"كوريك" في قنا

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:03 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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شهدت قرية فاو قبلي بمركز دشنا، في محافظة قنا، جريمة بشعة، عندما أنهى بائع فاكهة، حياة زوجته بكوريك، بسبب مشادات وخلافات زوجية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارا، بضبط عطيتو. ا. م، فكهاني، بتهمة قتل زوجته، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة المقدم حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي لشمال قنا، والنقيب محمد عبد القادر، معاون أول مباحث دشنا، أن المتهم ألقى زوجته من الطابق الثاني منذ قرابة عام، وتجدد الخلافات بينهما منذ قرابة أسبوع، وتعدى عليها بكوريك، مما أسفر عن إصابتها.

ودللت التحريات، أن المتهم حبس زوجته في غرفة بالرغم من إصابتها، ومنع عنها الطعام والشراب، مما أسفر عن وفاتها، وقام بتغسيلها وتكفينها، وأثناء تشييع الجثمان، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية پالواقعة، وأن الجثمان لايوجد تصريح دفن، وانتقلت قوة أمنية إلى مقر البلاغ، وتبين وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأحبطت الأجهزة الأمنية تشييع الجثمان، وتم إيداع الجثمان في المستشفى، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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مصر كوريك قنا اخبار

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