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هل سنستعين بالبند العاشر في اتفاقية المبادئ لسد النهضة؟.. وزير الخارجية يرد

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:00 م
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برنامج الحكاية
برنامج الحكاية
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه اعتبارا من الأربعاء المقبل ستبدأ مفاوضات فنية وقانونية بشأن سد النهضة بواشنطن لوضع الصياغات النهائية للاتفاق المنتظر مناقشته خلال الاجتماع يومي 28 و29 يناير.

وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لم يتحدد بعد بشكل نهائي هل الاجتماع المقبل سيكون بحضور رؤساء الدول أم على المستوى الوزاري، ولكن الحد الأدني أنها ستكون على المستوى الوزاري.

وعن احتمالية استخدام البند العاشر في اتفاقية المبادىء، عقب وزير الخارجية، أن البند العاشر سيظل قائمًا لحين الوصول إلى اتفاق نهائي، وحينها سيكون قد انتهت الوضعية القانونية لاتفاق المبادىء.
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عمرو أديب سد النهضة توك شو برنامج الحكاية اخبار مصر

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