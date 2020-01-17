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الرئيس الأوكراني يعلن رفضه استقالة رئيس الوزراء
الجمعة 17/يناير/2020 - 09:53 م
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وكالات
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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، رفضه استقالة رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك، وطلب منه البقاء في المنصب.
وكان رئيس الوزراء الأوكراني قد قدم استقالته بعد أيام من صدور تسجيل صوتي له يقول فيه، إن رئيس البلاد لا يعلم شيئًا عن الاقتصاد.
وفي مقطع مصور نشره مكتب زيلينسكي مساء الجمعة، قال الرئيس، إنه قرر “منح فرصة” لهونشاروك ومجلس وزرائه.
ووصف زيلينسكي موقف التسجيل بأنه "غير سار"، لكنه قال إنه طلب من هونشاروك تقديم تقرير بشأن نتائج عمله للبرلمان.
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