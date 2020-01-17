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الرئيس الأوكراني يعلن رفضه استقالة رئيس الوزراء

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:53 م
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رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك
رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك
وكالات
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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، رفضه استقالة رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك، وطلب منه البقاء في المنصب.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني قد قدم استقالته بعد أيام من صدور تسجيل صوتي له يقول فيه، إن رئيس البلاد لا يعلم شيئًا عن الاقتصاد.

وفي مقطع مصور نشره مكتب زيلينسكي مساء الجمعة، قال الرئيس، إنه قرر “منح فرصة” لهونشاروك ومجلس وزرائه.

ووصف زيلينسكي موقف التسجيل بأنه "غير سار"، لكنه قال إنه طلب من هونشاروك تقديم تقرير بشأن نتائج عمله للبرلمان.



وقدم رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك استقالته، بشكل مفاجئ، اليوم الجمعة، حيث سينظر الرئيس فولوديمير زيلينسكي فيها.

ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، قدم هونشاروك استقالته، بعد تسريب تسجيل صوتي له، ينتقد فيه الرئيس ويؤكد أنه "لا يعلم شيئا عن الاقتصاد"، برغم أنه اعترف أنه هو نفسه ليس جيدًا في الاقتصاد.

ونشر الشريط الصوتي لـ هونشاروك، على قناة يوتيوب مجهولة، الأربعاء الماضي، حيث كان يناقش على ما يبدو الميزانية الوطنية مع بعض وزراء حكومته ورؤساء المالية.
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رفض رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك الرئيس الأوكراني استقالة

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