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أول تعليق من تشافي بعد التتويج بكأس قطر مع السد

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:51 م
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تشافي
تشافي
وكالات
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أعرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس قطر لكرة القدم، عقب فوزه الكبير في المباراة النهائية على الدحيل 4 - صفر.

وقال تشافي في تصريحات عقب المباراة :" نستحق الانتصار وحصد اللقب بهذه البطولة المهمة التي جاءت في توقيت كنا في حاجة ماسة خلاله للتتويج بعد تعثر النتائج الفترة الماضية، ودخلنا اللقاء برغبة قوية وتركيز شديد من أجل حسم هذه المباراة لصالحنا، وكنا ندرك جيدا أن المباراة لن تكون سهلة على الاطلاق خاصة ان الدحيل كان يتطلع هو الآخر لتحقيق الانتصار والحصول على لقب البطولة" .

وأضاف:"أشكر جميع اللاعبين علي ماقدموه خلال هذه المباراة القوية، التي أثبتوا خلالها قدراتهم وامكانياتهم الكبيرة، بعدما تعرضوا لانتقادات كثيرة في الفترة الماضية".

وتابع:" سعادتي بتحقيق هذه البطولة كبيرة جدا ،لانها أسعدت جماهير السد التي كانت في الموعد ووقفت خلف الفريق في الوقت المناسب وأشكرهم كثيرا علي دعمهم لي ومساندتهم للاعبين ونعدهم بالأفضل في الفترة المقبلة ".

وفاز السد باللقب للمرة السابعة في تاريخه، ليواصل تصدره كأكثر فريق فاز باللقب منذ انطلاق البطولة عام 1995، فيما خسر الدحيل النهائي للمرة الأولى في تاريخه، حيث سبق له أن خاض المباراة النهائية عام 2018 وفاز على السد بنتيجة 2 - 1.

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الكلمات المفتاحية

كأس قطر تشافي السد القطري الدحيل

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