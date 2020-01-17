وزير الخارجية مطمئنا المواطنين: "مصر تحرص على حماية مصالحها المائية"



وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه من الضروري الاهتمام بذكر مجالات الاتفاق، ولا نركز على الخلاف، منوها بأن الخلاف ليس مرتبط بالمفاهيم.



ووجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى وزير الخارجية، قائلا: "هل الشعب المصري يكون مطمئنا بشأن المفاوضات؟"، ومن ناحيته رد "شكري": "مصر تحرص دائما على حماية مصالحها المائية، ووجود الماء الذي يوفر احتياجات شعبها"، منوها بأن هذا الاتفاق يهدف ضمان تحقيق هذه الأهداف في إطار قانوني موثق.



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية هما الراعي لمفاوضات سد النهضة.