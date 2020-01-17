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السد يقهر الدحيل ويتوج بطلًا لكأس قطر

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:40 م
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السد
السد
وكالات
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توج فريق السد بلقب كأس قطر لكرة القدم، وذلك عقب اكتساحه للدحيل 4 - صفر، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية للمسابقة والتي احتضنها ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وفاز السد باللقب للمرة السابعة في تاريخه، ليواصل تصدره كأكثر فريق فاز باللقب منذ انطلاق البطولة عام 1995، فيما خسر الدحيل النهائي للمرة الأولى في تاريخه، حيث سبق له أن خاض المباراة النهائية عام 2018 وفاز على السد بنتيجة 2 - 1.

وتقدم السد منذ الدقيقة الخامسة عن طريق لاعبه الياباني نام تيهي، قبل أن يضيف بغداد بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وعاد بونجاح ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ثم اختتم أكرم عفيف رباعية فريقه بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

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