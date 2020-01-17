طبيب بجامعة هارفارد يوجه نصائح لمن تخطوا سن الأربعين

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، إن سن الأربعين هو مفترق الطرق، متابعًا: "عند الـ45 والـ50 يا إما هتكون كملت في الغلط، يا إما حطيت رجلك على الطريق الصح".



وأضاف "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، أن الإنسان عليه أن يحرص على عاداته الغذائية بعد سن الأربعين، كما يجب على المدخن أن يقلع عن التدخين في هذا السن.



ولفت إلى أن فترة سن الأربعين يحدث بها مضاعفات للمشاكل الموجودة عند كل إنسان، لافتًا إلى أن هذا العمر يؤثر على جودة العمر؛ لأن الفترة العمرية تقل بشكل كبير بعد هذا السن.



