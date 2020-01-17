وزير الخارجية يرد على التصريحات التركية بشأن حدود مصر مع ليبيا

متاخمة مع ليبيا.



وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن ما تم الاتفاق بين حكومة فايز السراج، وتركيا ليس فيه أي تعدي على الحقوق المصرية، ولكنه اتفاق غير قانوني، وهو والعدم سواء.



وأوضح أن الهدف من مؤتمر برلين أن تجتمع الدول المؤثرة لوضح خارطة طريق لتحديد العناصر الضروري تناولها للتوصل لحل للأزمة الليبية، مؤكدا أن موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية.

