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رامز جلال عن صورته مع السقا وكريم عبدالعزيز: "قرش البحر مع الفيل الأزرق والعنكبوت"

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:39 م
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشر الفنان رامز جلال صورة له مع الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد السقا، وذلك عبر حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "جلال" على الصورة قائلاً "قرش البحر مع الفيل الأزرق والعنكبوت" يقصد نفسه بقرش البحر، ويقصد كريم عبد العزيز بالفيل الأزرق، ويعني بالعنكبوت "السقا".

يذكر أن رامز قام بعمل برنامج "رامز قرش البحر" في رمضان، وقام الفنان كريم عبد العزيز ببطوله فيلم الفيل الأزرق، على الجانب الآخر قام أحمد السقا بدور البطل في فيلم العنكبوت.

من ناحية آخرى، شارك رامز جلال، في المارثون الرمضاني الماضي من خلال برنامج "رامز في الشلال"، وحقق نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية على موقع "اليوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال "جلال" السينمائية هي مشاركته في فيلم "سبع البرمبة"، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وشارك في بطولتة كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، وإخراج محمود كريم.
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الكلمات المفتاحية

مصر كريم عبدالعزيز فن رامز جلال انستجرام اخبار احمد السقا

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