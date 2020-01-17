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بعد التعاقد معه رسميا.. هدية الأهلي الأولى للصفقة الجديدة

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:39 م
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اليو بادجي
اليو بادجي
محمد الصو
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صرف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مبلغ 175 ألف يورو، لصالح السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم والمنضم حديثًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان مسؤولو النادي اتفقوا مع اللاعب، الحصول علي مبلغ 700 ألف يورو عن الموسم الأول مع القلعة الحمراء، علي أن تزيد بمقدار 50 ألف يورو عن كل موسم.

وأعلن النادي الأهلي، عن التعاقد مع السنغالي أليو بادجي لمدة أربع مواسم ونصف الموسم، قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي مقابل 2 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وانتظم أليو بادجي، في مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة للمرة الأولى بعد انضمامه رسميًا قادمًا من رابيد فيينا النمساوي.

وخاض اللاعب تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر، بعد وصوله لمقر النادي الأحمر رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز
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رياضة بادجي اليو بادجي السنغالي بادجي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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