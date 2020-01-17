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أسعار جميع أنواع السيارات المستعملة اليوم الجمعة 17 يناير 2020 فى مصر

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:36 م
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سيارات
سيارات
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ثبات فى أسعار السيارات المستعملة بسوق السيارات بمدينة نصر، اليوم الجمعة ١٧ يناير 2020، وذلك نتيجة حالة الرقود الكبيرة التي يشهدها سوق السيارات في مصر وتضائل المبيعات لمختلف أنواع الموديلات.

نعرض لكم أسعار أسترشادية لكل الفئات والأنواع المتاحة بالأسواق خلال السطور القادمة وتختلف الأسعار حسب حالات السيارات.

- سجلت سيارة فيات شاهين موديل عام 1998 2006 بين 45 ألف جنيه إلي 67 ألف جنيه.

- سجلت سيارات لادا موديل عام 1992 2006 بين 43 ألف جنيه إلى 63 ألف جنيه.

- سجلت سيارات فيات من نوي 172 و128 من موديلات 1977 2006 بين 19 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه.

- سجلت سيارات هيونداي إكسنت من موديلات عام 1992 1999 بين 45 ألف جنيه إلي 77 ألف جنيه.

- سجلت سيارات سوزوكي ماروتي من موديل عام 1999 2008 بين 38 ألف جنيه إلي 78 ألف جنيه.

- سجلت سيارات تويوتا ياريس من موديل عام 1997 2007 بين 123 ألف جنيه إلى 135 إلف جنيه.

- سجلت سيارات تويوتا كورولا موديل عام 1997 2007 بين 84 ألف جنيه إلى 206 ألف جنيه.

- سجلت سيارات دايو لانوس موديل عام 1999 2008 بين 65 ألف جنيه إلى 103 ألف جنيه.

- سجلت سيارات هيونداي أكسنت موديل عام 1992 1999 بين 45 ألف جنيه إلى 77 ألف جنيه.

- سجلت سيارات بروتون جين 2 بسوق المستعمل موديل عام 2006 2016 بين 65 ألف جنيه إلى 207 ألف جنيه.

- سجلت سيارات دايو نوبيرا موديل عام 2000 2006 بين 36 ألف جنيه إلي 126 ألف جنيه. 

- سجلت سيارات بروتون جين 2 بسوق المستعمل موديل عام 2006 2016 بين 65 ألف جنيه إلى 207 ألف جنيه.

- أستقر سعر نيسان صني بسوق السيارات المستعملة من موديل عام 2010 2016 بين 110 ألف جنيه إلى 185 ألف جنيه.

- سجلت سيارات هيونداي إلنترا موديل عام 2003 2016 بين 86 ألف جنيه إلى 355 ألف جنيه.

- سجلت سيارات ميتسوبيشي لانسر موديل 2010 2016 بين 155 ألف جنيه إلي 305 ألف جنيه.
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