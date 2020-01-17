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بعد حادث المنيا.. الأطباء: "هنصحى في يوم مش هنلاقي اللي يعالجنا"

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:34 م
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حادث الأطباء
حادث الأطباء
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن حادث ميكروباص طبيبات المنيا "مؤسف"، معتبرا أن الطبيبات المتوفيات هم ضحايا التعسف الإداري.

وأشار "طاهر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدورة التدريبية التي كان يتوجه إليها الطبيبات ليست عاجلة، وكان يمكن أن يرسل لهن مدرب إلى مكانهن.

ونوه بأن الطبيبات تعرضن لتهديدات، معقبا: "إحنا عايشين فين، إحنا مش قطع شطرنج"، منوها بأنهم سيتقدموا للنائب العام بطلب للتحقيق في الواقعة، وسيكون هناك حفل تأبين للطبيبات المتوفيات بالنقابة يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف: "يكفينا ما يتعرض له الأطباء.. هنصحى في يوم مش هنلاقي أطباء تعالجنا"، مناشدا رئيس الوزراء وضع حل لما يتعرض له الأطباء.
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