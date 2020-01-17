Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزارة الثقافة تدعم برنامجًا تعليميًّا للمصممين والحرفيين في جدة

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، أنها تدعم برنامجًا تعليميًّا وتدريبيًّا للفنون والحرف، والذي سيقدمه مركز "الحرف والفنون المعمارية" في شهر فبراير المقبل في مدينة جدة، بالشراكة مع مؤسسة "أمير ويلز للفنون التقليدية" في بريطانيا.

وسيقدم مركز "الحرف والفنون المعمارية" البرنامج للمختصين بتجديد التراث؛ حيث يتضمن تعليم تقنيات الحرف ومبادئ التصميم المستخدمة بطراز العمارة التاريخية لمباني جدة البلد، وسيفتح المركز باب التسجيل يومي 19 و23 يناير الجاري في برحة نصيف بجدة البلد بجوار بيت نصيف التاريخي، أو عبر البريد الإلكتروني.

هذا ويستند البرنامج التدريبي لمركز الفنون المعمارية، على التراث المعماري لجدة البلد كمصدر تعليمي وتدريبي عبر التحليل والبحث والتدريب العملي على المباني في المنطقة التاريخية، الذي سيقدم للطلاب وللخريجين مسارات مهنية بمشاريع الترميم التي تجريها وزارة الثقافة في جدة البلد.

ويسمح المركز التسجيل في البرنامج للحرفيين، وطلاب العمارة والفنون، والمهندسين والمصممين، ويوفر الفرص للراغبين ليكونوا مصممين متخصصين في فنون البناء والحرف اليدوية، وسيتخرّج الطلاب فيه حاملين شهادة دبلوم من مؤسسة أمير ويلز للفنون التقليدية.

وفي نهاية البرنامج سيتولى الطلاب العمل على مشروع كبير داخل منازل جدة التاريخية باستخدام معايير اليونسكو للمواقع الثقافية كمورد تعليمي وتدريبي من خلال التحليل والبحث، وكذلك التدريب العملي على المباني ذاتها.

ويأتي دعم وزارة الثقافة لمركز "الحرف والفنون المعمارية"؛ حرصًا على توفير كوادر وطنية مؤهلة تسهم في حفظ العمارة التاريخية والحِرف المرتبطة بها، وتشارك في أعمال الترميم والتأهيل للمباني التاريخية، وذلك عبر منصة علمية توفر تأهيلًا معرفيًّا عاليًّا للمواهب الوطنية المتخصصة في المجال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الثقافة جدة المملكة السعودية الثقافة

أخبار تهمك

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ ساعة و نصف

همس في أذنه.. رسالة نجم الأهلي لوليد أزارو بعد الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ أقل من ساعتين

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ حوالي 9 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ نصف ساعة

تامر حسني يكشف حقيقة حصوله على 12 مليون جنيه

منذ أقل من ساعتين

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الاحتفال بتخريج الدفعة الثامنة من "بيت جميل" بالحرف التقليدية بالفسطاط

ندوة ثقافية لعرض "المجموعة المعمارية المولوية" بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

"الرسومات الهندسية والزخارف النباتية التراثية".. أولى ندوات مهرجان فنون الأرابيسك بالهناجر (صور)

مصر والمملكة توقعان برنامجًا للتعاون في مجال الحرف والصناعات اليدوية

معرض للحرف التراثية بدار الأوبرا المصرية (صور)

الدماطي والشوكي في حلقة نقاشية حول التراث المصري من العصر القديم إلى الحديث (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:42 م

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

07:23 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

07:14 م

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

07:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status