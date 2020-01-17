وزارة الثقافة تدعم برنامجًا تعليميًّا للمصممين والحرفيين في جدة





أعلنت وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، أنها تدعم برنامجًا تعليميًّا وتدريبيًّا للفنون والحرف، والذي سيقدمه مركز "الحرف والفنون المعمارية" في شهر فبراير المقبل في مدينة جدة، بالشراكة مع مؤسسة "أمير ويلز للفنون التقليدية" في بريطانيا.





وسيقدم مركز " الحرف والفنون المعمارية" البرنامج للمختصين بتجديد التراث؛ حيث يتضمن تعليم تقنيات الحرف ومبادئ التصميم المستخدمة بطراز العمارة التاريخية لمباني جدة البلد، وسيفتح المركز باب التسجيل يومي 19 و23 يناير الجاري في برحة نصيف بجدة البلد بجوار بيت نصيف التاريخي، أو عبر البريد الإلكتروني.





هذا ويستند البرنامج التدريبي لمركز الفنون المعمارية، على التراث المعماري لجدة البلد كمصدر تعليمي وتدريبي عبر التحليل والبحث والتدريب العملي على المباني في المنطقة التاريخية، الذي سيقدم للطلاب وللخريجين مسارات مهنية بمشاريع الترميم التي تجريها وزارة الثقافة في جدة البلد.





ويسمح المركز التسجيل في البرنامج للحرفيين، وطلاب العمارة والفنون، والمهندسين والمصممين، ويوفر الفرص للراغبين ليكونوا مصممين متخصصين في فنون البناء والحرف اليدوية، وسيتخرّج الطلاب فيه حاملين شهادة دبلوم من مؤسسة أمير ويلز للفنون التقليدية.





وفي نهاية البرنامج سيتولى الطلاب العمل على مشروع كبير داخل منازل جدة التاريخية باستخدام معايير اليونسكو للمواقع الثقافية كمورد تعليمي وتدريبي من خلال التحليل والبحث، وكذلك التدريب العملي على المباني ذاتها.





ويأتي دعم وزارة الثقافة لمركز "الحرف والفنون المعمارية"؛ حرصًا على توفير كوادر وطنية مؤهلة تسهم في حفظ العمارة التاريخية والحِرف المرتبطة بها، وتشارك في أعمال الترميم والتأهيل للمباني التاريخية، وذلك عبر منصة علمية توفر تأهيلًا معرفيًّا عاليًّا للمواهب الوطنية المتخصصة في المجال.



