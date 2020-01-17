وزير البترول: "الغاز الإسرائيلي للتصدير.. ومصر يكفيها إنتاجها"



وأشار "الملا"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن ضخ الغاز الإسرائيلي يأتي في إطار تجاري، بحيث يتم تحويله إلى محطات الإسالة المصرية ثم تصديره لأوروبا أو أي دولة بالعالم.



وأضاف وزير البترول، أن الغاز الذي يأتينا من إسرائيل يتم دمجه مع الغاز المصري ويتم تصديره للخارج، معقبا: "الغاز الإسرائيلي للتصدير.. ومصر يكفيها غازها".



ونوه "الملا"، بأن مصر قد أعلنت في السابق أنها لن تستورد غاز من إسرائيل إلا بعد إنتهاء قضايا التحكيم، ويكون له قيمة مضافة، وهو ما تحقق بالفعل، لافتا إلى أن قوة الدول تتحدد بقدرتها على تأمين طاقتها، معلقا: "كنا بنستنى في 2011 وصول الشحنات.. الحال ده انتهى"، ومن ناحيته رد الإعلامي عمرو أديب: "فاكر وكانت أيام سودة".



قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز من أكتوبر 2018، لافتا إلى أن ضخ الغاز من إسرائيل لمصر يؤكد أن مصر أصبحت تمارس نشاطًا جديدًا وهو تداول الغاز مع دول الجوار.