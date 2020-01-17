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"خامنئي" يعلن دعمه للحرس الثوري الإيراني

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:44 م
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علي خامنئي
علي خامنئي
وكالات
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أعلن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، دعمه للحرس الثوري في خطبة نادرة يوم الجمعة بعد اعتراف الحرس الصريح بأنه أسقط بالخطأ طائرة ركاب مما أدى لخروج احتجاجات لأيام في الشوارع. 

وقال "خامنئي"، في أول خطبة جمعة منذ ثماني سنوات، لآلاف الإيرانيين الذين كانوا يهتفون "الموت لأمريكا" إن الحرس الثوري يمكن أن ينقل معركته خارج حدود إيران، في رد فعل على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي. 

وقالت واشنطن إن أي تهديدات لن تؤدي إلا لمزيد من العزلة لإيران. 

وجاء خطاب خامنئي في وقت تحتدم فيه الأزمة لبلاده التي تجابه اضطرابات في الداخل وضغوطا متزايدة من الخارج. 

وأدى انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع القوى العالمية وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي كبلت الاقتصاد الإيراني إلى دائرة مفرغة من العداء بين واشنطن وطهران. 

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الكلمات المفتاحية

علي خامنئي دعم الطائرة الأوكرانية الحرس الثوري الإيراني الات

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