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والدة صياد المطرية تناشد المسئولين بالبحث وانتشال جثمانه من عرض البحر

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:48 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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ناشدت عفاف ابراهيم سليمان والدة الشاب أحمد محمد الداودي راضي 26 سنة من أبناء المطرية الذي لقي مصرعه غرقًا في عرض البحر أثناء البحث عن الرزق ولقبه أبناء مسقط رأسه بشهيد لقمة العيش محافظ البحر الأحمر وقوات حرس الحدود بالبحث عن نجلها واستخراج جثمانه.

أحمد محمد الداودي راضي 26 سنة من أبناء المطرية بمحافظة الدقهلية لقي مصرعه غرقًا بالبحر الأحمر أثناء عمله على مركب الحاج البغدادي.

سقط شهيد لقمة العيش من على المركب الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الماضي في منطقة رأس غارب بالبحر الأحمر ولم يتم العثور عليه حتى الأن.

قالت والدة شهيد لقمة العيش نجلي الوحيد فقدته وكان عائلنا خلفًا لوالده الذي لقي مصرعه بنفس الطريقة، مشيرة إلى أنه كان يتكفل بالانفاق عليا و3 فتيات أشققائه وزوجته ليلقي حتفه بنفس المشهد غرقًا في عرض البحر. 

وأشارت الأم إلى أن نجلها زوج نفسه من 6 أشهر وترك زوجته حامل من 6 أشهر ويتولى تجهيز شقيقته الثانية التي كان محدد فرحها في شهر إبريل القادم وتوأمها مخطوبة. 


وتابعت الأم أنه لأكثر من 8 سنوات اعتاد نجلي ركوب البحر من أجل لقمة العيش، وكان أخر اتصال به مع زوجته يوم الجمعة صباحًا، وتلقينا خبر الغرق من شقيقة زميله ولم نصدق أنه وقع في المياه وأنهم يبحثون عنه وبالاتصال بصاحب المركب أكد غرق نجلي ولا يزال مفقودًا. 
والدة صياد المطرية تناشد المسئولين بالبحث وانتشال جثمانه من عرض البحر
والدة صياد المطرية تناشد المسئولين بالبحث وانتشال جثمانه من عرض البحر
والدة صياد المطرية تناشد المسئولين بالبحث وانتشال جثمانه من عرض البحر
والدة صياد المطرية تناشد المسئولين بالبحث وانتشال جثمانه من عرض البحر
والدة صياد المطرية تناشد المسئولين بالبحث وانتشال جثمانه من عرض البحر
والدة صياد المطرية تناشد المسئولين بالبحث وانتشال جثمانه من عرض البحر
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