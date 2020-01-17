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الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:45 م
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الجمعة، عن أول المستبعدين من قائمة برشلونة لمواجهة نظيره غرناطة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مدرب برشلونة الجديد، كيكي سيتين قرر استبعاد واحد من اللاعبين ليكون أول لاعب يتم استبعاده في عهد المدرب الجديد الذي حل خلفا لإرنيستو فالفيردي.

وأكدت الصحيفة أن السنغالي واجيه سيكون أول المستبعدين من قائمة نادي برشلونة ضد غرناطة في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب الكامب.

وكانت إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو قررت إقالة إرنيستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين بدلا منه حتى عام 2022 على خلفية توديع بطولة السوبر الإسباني على يد أتليتكو مدريد.

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد
الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد
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الكلمات المفتاحية

واجي رياضة برشلونة الاخبار الرياضية ادارة برشلونة اخبار الرياضة

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