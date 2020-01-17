Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل تطبيق منظومة "كارت الفلاح" بأسيوط وسوهاج (فيديو)

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:42 م
Advertisements
الدكتور محمد يوسف غنيم
الدكتور محمد يوسف غنيم
أمنية فوزي
Advertisements
كشف الدكتور محمد يوسف غنيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، تفاصيل تطبيق منظومة "كارت الفلاح" بمحافظتي أسيوط وسوهاج، موضحًا أن الكارت الذكي يعني تحويل البطاقة الورقية التي كان يستخدها الفلاح لـ كارت ذكي مثل "كارت الخبز".

وأضاف "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامجها "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، أن "كارت الفلاح" يعتبر حاليًا مشروع للتحويل من الورقي للإلكتروني، لافتًا إلى أن استخدامات الكارت لا حصر لها، ولكنه في البداية يستخدم لصرف الأسمدة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بالوزارة، إلى أنه تم البدء في استخدام الكارت الذكي في محافظتي بورسعيد والغربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة كارت الفلاح الدكتور محمد يوسف غنيم اخبار مصر

أخبار تهمك

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ 19 دقيقة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ ساعة و 27 دقيقة

تامر حسني يكشف حقيقة حصوله على 12 مليون جنيه

منذ أقل من ساعتين

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 13 ساعة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يتحدث عن أزمته مع ماني.. وعلاقته مع كلوب قبل مواجهة مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 6 دقيقة

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

همس في أذنه.. رسالة نجم الأهلي لوليد أزارو بعد الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ حوالي 9 ساعات

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ أقل من ساعتين

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

قبل تفعيله.. كل ما تريد معرفته عن كارت الفلاح الذكي

ما لا تعرفه كارت الفلاح الذكي

رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية لإصدار "كارت الفلاح"

"الوزراء": كارت الفلاح سيحدث نقلة نوعية في الزراعة بمصر

"التطبيق في أكتوبر".. ما أهمية ومميزات الكارت الذكي للفلاح؟

يُطبق رسميًا في أكتوبر.. ما هو الكارت الذكى وكيف يضمن وصول الدعم لمستحقيه؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:42 م

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

07:23 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

07:14 م

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

07:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status