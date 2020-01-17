تفاصيل تطبيق منظومة "كارت الفلاح" بأسيوط وسوهاج (فيديو)

كشف الدكتور محمد يوسف غنيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، تفاصيل تطبيق منظومة "كارت الفلاح" بمحافظتي أسيوط وسوهاج، موضحًا أن الكارت الذكي يعني تحويل البطاقة الورقية التي كان يستخدها الفلاح لـ كارت ذكي مثل "كارت الخبز".



وأضاف "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامجها "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، أن "كارت الفلاح" يعتبر حاليًا مشروع للتحويل من الورقي للإلكتروني، لافتًا إلى أن استخدامات الكارت لا حصر لها، ولكنه في البداية يستخدم لصرف الأسمدة.



وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بالوزارة، إلى أنه تم البدء في استخدام الكارت الذكي في محافظتي بورسعيد والغربية.

