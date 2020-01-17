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محمد رمضان حرض ابني على البلطجة

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:26 م
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محمد رمضان
محمد رمضان
نيفين حجازي
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انا ام لولد وحيد في سن المراهقة.. اعاني من كارثة من فترة طويلة معه.. فجآة استقبلت تلفون من المدرسة يشكون لي من حمل ابني للسلاح وانه تحول من تلميذ مهذب ومتوازن الي شخص بلطجي وقليل الادب مع اساتذته وزملاؤه وانه تعمد ان يغير من شخصيته اعتقادا منه ان البلطجة تدفع الزملاء والاساتذة الي الخوف منه وان يتكلمون معه باحترام .. وعندما تكلمت معي ادارة المدرسة علمت منهم انهم قاموا بمحاولة النقاش مع ابني فاكتشفوا ان مثله الاعلى في الحياة الفنان محمد رمضان الذي حرض ابني وابناء الاخرين بالقطع علي البلطجة والعنف دون ان يشعر ان نوع الفن الذي يقدمه يمكن ان يدمر مستقبل شباب .. ما المنطق في عرض الجريمة مثلا بكل تفاصيلها .. وما المنطق في عرض شخصية خارجة علي القانون ثم يتحول بآخر الفيلم الي شخص صالح .. بعد ما خرب مخ الشباب في اول الفيلم حب يصلح المفاهيم في آخره لكن اكيد الكلام دة مالوش اي داعي ولا فايدة لانه بيعرض في معظم اعماله التفاصيل التي تلفت انتباه اي مراهق او حتي شاب الي اشياء نحن اساسا نعاني من وجودها مؤخرا بالمجتمع .. الفن جميل لكن عندما يكون هادف وليس محرض .. ماذا افعل انا الان في حال ابني .. لما اتكلمت معاه في البيت وشديت عليه شوية رد عليه بكل بساطة وقال لي .. يا ماما لو محمد رمضان غلط مكنش حد خلاه يعمل افلام .. دة معناه ان الولد بدون وعي منه اشتكي المتسبب الحقيقي في المصايب اللي احنا فيها .. والله العظيم دة حرام .. انا بناشد من خلال فضفضة ان يتروي الصناع قبل صناعة اي فيلم او مسلسل .. او يقومون بدراسة المادة المقدمة من خلال اطباء ده مش عيب لان الناس المحترفة بتعمل كدة في اي مجال .. ولا ايه يا محمد يا رمضان.. حسبي الله ونعم الوكيل.
والدة.. وليد

فضفضة
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الكلمات المفتاحية

نيفين حجازي محمد رمضان فضفضة بلطجة

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