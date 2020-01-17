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المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في المقطم

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة المقطم، وحصر التلفيات والخسائر وارسال تقرير وافي لمعرفة سبب الحريق.

ونجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع 81 بمنطقة المقطم دون إصابات وإنقاذ طفلين من النيران.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في منطقة المقطم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وإخماد الحريق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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نيابة المقطم شقة حريق المقطم المعمل الجنائي

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