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اليونان: رفض حفتر المذكرة الليبية التركية "أمر إيجابي"

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:16 م
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بوابة الفجر
وكالات
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اعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، أن موقف المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي الواضح بشأن بطلان مذكرتي التفاهم بين حكومة فايز السراج وتركيا والتزامه بتعيين حدود المناطق البحرية مع اليونان أمر إيجابي للغاية. 

وأوضح ميتسوتاكيس، بحسب وسائل إعلام يونانية، أنه ناقش الجمعة مع حفتر الوضع في ليبيا، وبطلان مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق الليبية برئاسة السراج والرئيس التركي رجب أردوغان.

جاء ذلك في لقاء جمع رئيس الوزراء اليوناني والقائد العام للجيش الليبي، على هامش الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى اليونان، حيث جرت محادثات موسعة بين الجانبين في وقت مبكر من صباح الجمعة في العاصمة أثينا.

ضم وفد القيادة العامة للجيش الذي يزور اليونان اللواء فرج المهدوي رئيس أركان البحرية والأمين العام للقيادة العامة اللواء عبدالكريم هدية والدكتور مرعي المغربي، وجرت محادثات رسمية مع الحكومة اليونانية برئاسة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ووزير الدفاع نيكولاوس بانايوتوبولوس.

وقال وزير الخارجية اليوناني، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إنه شجع المشير حفتر على الانخراط بروح بناءة في عملية برلين وتحقيق وقف لإطلاق النار واستعادة الأمن في ليبيا، وإخراج المرتزقة، وبطلان المذكرات غير القانونية بين تركيا وحكومة السراج.

وكشف عن استعداد اليونان لتقديم المساعدة في اليوم التالي في ليبيا، إما من خلال المشاركة في القوات اللازمة للهدنة (الآلية الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار) أو بمشاركة القوات اليونانية في العملية الأوروبية لفرض حظر على الأسلحة ونقل المرتزقة إلى ليبيا.

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مذكرة رفض خليفة حفتر تال اليونان الوضع فى ليبيا السراج وأردوغان الات

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