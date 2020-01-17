الانسحاب من ساحة العزوبية مكلف

انا سيدة مطلقة من فترة طويلة قعدت مطلقة سنين كتيرة اتشغلت في العيلة والشغل والمشاكل زي اي حد.. المهم بعد حوالي عشر سنين من الطلاق قابلت انسان ممتاز حب انه يتقدملي للجواز في الاول كنت رافضة المبدأ والفكرة نفسها كانت قلقاني جدا .. مبقتش عارفة .. هل انا قلقانة من الجواز والمسؤولية .. ولا من الشخص نفسه ولا من سلبي حريتي العظيمة ؟! والله مش عارفة فعلا احدد .. المهم قعدت مع والدتي ادردش لقيتها بتقولي اللي انتي حاساه يابنتي ده طبيعي اي حد عاش فترة طويلة اعزب بيبقي مش عارف يقبل اي حد في حياته بسهولة ولا كمان يقبل نصايحه او كلامه العادي .. ولا حتي طلباته .. بصراحة كلام امي على قد ما وعاني لكن خوفني وفي نفس الوقت انا بعد ما حققت في شغلي الكتير وبعد ما بقيت مستقلة ماديا بقيت احس ان فكرة الجواز ملهاش لازمة قوي .. لكن بعد فترة برضه من العزوبية بقيت احس احيانا اني محتاجة راجل في ضهري خصوصا ان والدي متوفي ومليش اخوات رجاله .. بحس اني محتاجة سند لكن كل ما اشوف الناس بقت عاملة ازاي .. تتسد نفسي عن كل البني ادمين .. فات الوقت وفضل الشاب دة مصر علي الارتباط بيه ..هوة الصراحة اخلاقه ممتازة وظروفه زي ظروفي بالظبط ومتفهم وضعي ودماغي لكن برغم من كرم اخلاقه ساعات بلاقي نفسي بطلع الطالعة اجيب عاليها واطيها من غير لازمة .. الظاهر كدة والله اعلم ان دي طريقة غير مباشرة للدفاع عن احساس العزوبية والحرية الروعة اللي هيضيعوا الي الابد في جوازة .. المهم امي فضلت تزن كعادة الامهات علية عشان اوافق وحصل بالفعل .. وكاااااانت .. في الاول كنت بحاول ابقي لطيفة .. لكن مع الوقت اتخنقت من الطلبات والتحكمات الرجالي زي مين بيكلمك بلاش فلان وبلاش علان وطبعا انا مش متعودة علي الوش دة .. عارفة انه من حقه لكن العادة غلبتني .. وبقيت في الفترة الاخيرة مع جوزي ست مزعجة جدا بالرغم من انه بيستحملني كتير لانه فعلا بيحبني .. والله صعبان عليه .. المصيبة اني بدآت ارفض لمجرد الرفض اي طلب ليه لاني بحس ساعتها باحساس غريب وهوة ( هوة مين الراجل الغريب اللي عمال مشحططتني معاه طلبات طول الوقت ) انت مين يابني .. ههههههه مرة قلتله كده والغريب انه برضه تفهم موقفي والله الراجل ده خسارة فيه … يا جماعة انا باعته النهاردة لاني فعلا محتاجة مساعدة مش عارفة اعمل ايه في الاحساس الغريب اللي عندي وفي الوقت نفسه صعبان عليه الزوج الجميل المخلص المتعاون .. بحس اني شريرة جدا كتير من الاوقات .. والله مش بستهبل ولا اقصد افتري لكن فعلا العزوبية ثمنها غالي .. استاذة نيفين وجميع الاصدقاء ارجو المساعدة في اقرب وقت وسريعا لان حياتي تقريبا بتخرب والراجل ممتاز والله .. اشكركم جميعا.



