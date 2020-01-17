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وزير الخارجية: الإعلان عن التمثيل المصري بمؤتمر برلين خلال ساعات

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:23 م
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سامح شكري
سامح شكري
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الهدف من مؤتمر برلين هو وضع خارطة طريق لتحديد طبيعة الوضع في ليبيا، موضحًا أن مصر لها حدود بحرية وبرية متاخمة لليبيا، ولهذا يهم مصر الوضع الليبي.

وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن ما تم الاتفاق بين حكومة فايز السراج، وتركيا ليس فيه أي تعدي على الحقوق المصرية، ولكنه اتفاق غير قانوني، وهو والعدم سواء.

وعن التمثيل المصري في مؤتمر برلين، أوضح وزير الخارجية، أنه سيتم الإعلان عنه رسميا خلال الساعات المقبلة.
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الكلمات المفتاحية

مؤتمر برلين سامح شكرى توك شو الوضع فى ليبيا

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